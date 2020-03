È ufficiale: si sono riformati i Genesis

Quando, nel 2011, Phil Collins ha annunciato il ritiro dalle scene le possibilità di rivedere dal vivo i Genesis si sono pressoché azzerate. La notizia del ritorno del cantante e batterista due anni dopo ha riacceso le speranze dei fan. Ora è ufficiale: i Genesis si sono riformati nella formazione a tre. Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks lo hanno annunciato stamattina al Zoe Ball Breakfast Show in onda su BBC Radio 2.

Il trio andrà in tour e sarà accompagnato dal bassista Daryl Struermer e dal batterista Nicholas Collins, il figlio di Phil (nel tour del 2007 alla batteria c’era Chester Thompson).

La band sta già provando lo show che la porterà nelle arene del Regno Unito in novembre e dicembre e che si chiama ‘The Last Domino?’, come il pezzo di Invisible Touch, ma con un punto interrogativo che lascia intendere che questo potrebbe essere o non essere l’ultimo giro di concerti del gruppo. I biglietti saranno messi in vendita a partire dalle ore 10 di venerdì 6 marzo. Qui sotto le date finora confermate.

23 novembre Liverpool (M&S Bank Arena)

26 novembre Newcastle (Utilita Arena)

29 e 30 novembre Londra (The O2)

2 dicembre Leeds (First Direct Arena)

5 dicembre Birmingham (Utilita Arena)

8 dicembre Manchester (Arena)

11 dicembre Glasgow (The SSE Hydro)

L’ultimo concerto del trio è quello del luglio 2007 a Roma. A questo link trovate la guida definitiva di Rolling Stones agli album dei Genesis.