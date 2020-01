È ufficiale: Rula Jebreal sarà ospite a Sanremo

Alla fine, dopo polemiche e smentite varie, è stato confermato: la giornalista palestinese con cittadinanza italiana e israeliana Rula Jebreal sarà ospite a Sanremo 2020. Jebreal è stata invitata insieme ad altre nove donne per fare un intervento dedicato al tema della violenza di genere.

Nei giorni scorsi, alla notizia che Amadeus l’aveva invitata, la possibile presenza di Jebreal al Festival aveva fatto scoppiare un caso, per via di alcune sue dichiarazioni in cui attaccava la deriva xenofoba e razzista in Italia. Di conseguenza i vertici Rai le avevano chiuso le porte. “Mi hanno telefonato pregandomi di fare io il passo, di rinunciare spontaneamente. Mi sono rifiutata. Gli ho mandato un messaggio con scritto: se volete censurarmi dovete essere voi ad assumervene la responsabilità” ha raccontato Jebreal a Repubblica.

Dopo le polemiche e l’interessamento della politica – con Italia Viva che aveva chiesto di convocare la Commissione di Vigilanza – i vertici Rai hanno lasciato perdere, e la sua presenza è stata confermata.