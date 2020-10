È ufficiale: Paul McCartney pubblicherà ‘McCartney III’

Paul McCartney pubblicherà l’album McCartney III. Dopo i piccoli teaser diffusi in rete è ora ufficiale. Non lo ha annunciato il Beatle, ma l’etichetta Third Man Records fondata da Jack White che si occupa dell’edizione limitata in vinile e che ha diffuso sui social immagini del packaging. L’album sarà edito dalla Capitol Records. L’album dovrebbe uscire l’11 dicembre: così riporta Amazon.com.

Il numero 3, che per altro è ricorrente nella biografia e nell’attività di Jack White, è al centro della versione della Third Man Records che sarà stampata in sole 333 copie su vinile giallo con macchie nere. Sono state prodotto usando 33 copie riciclate dei vinili di McCartney del 1970 e McCartney II del 1980.

McCartney III chiude per l’appunto la trilogia iniziata nel 1970 dal musicista, allora fresco di divorzio dai Beatles. Una cosa distingue McCartney e McCartney II da altri album dell’inglese: si tratta di dischi incisi in solitaria dal musicista (a parte i cori della moglie Linda). Ci si aspetta perciò che anche McCartney III abbia la stessa caratteristica.

Qui sotto il post della Third Man e la copertina dell’edizione tradizionale presente su Amazon.