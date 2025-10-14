È ufficiale, nessun album ha venduto quanto ‘The Life of a Showgirl’ di Taylor Swift nella prima settimana

È ufficiale, nessun album ha venduto nella prima settimana quanto The Life of a Showgirl di Taylor Swift. I dati più precisi riguardano gli Stati Uniti: il dodicesimo disco della popstar ha venduto oltre 4 milioni di copie equivalenti in sette giorni solo negli States. La cifra tiene conto sia delle copie fisiche che degli stream, che attraverso un calcolo che varia da Paese a Paese vengono sommati a vinili, CD e musicassette.

È un record anche considerando le sole vendite, ovvero copie fisiche e download: si tratta di 3,4 milioni di copie solo negli States, più dei 3,378 milioni di 25 di Adele. È quindi un record assoluto da quando Luminate raccoglie dati del genere, ovvero dal 1991.

Al terzo posto di questa classifica c’è No Strings Attached degli *NSync (2,416 milioni). Dalla quarta alla decima le posizioni sono occupate nell’ordine da The Tortured Potts Department di Swift (1,914 milioni), Celebrity degli *NSync (1,889), The Marshall Mathers LP (1,760), Black & Blues dei Backstreet Boys (1,591), 1989 (Taylor’s Version) di Swift (1,359), The Eminem Show di Eminem (1,322), Oops!… I Didi It Again di Britney Spears (1,319).

The Life of a Showgirl è il quindicesimo album di Taylor Swift ad arrivare al numero uno negli Stati Uniti. Sorpassando Drake e Jay-Z, è ora l’artista solista con più numeri uno in America (in termini assoluti in vetta ci sono ancora in Beatles con 19 album).

Negli States, tutte le prime 12 posizioni della classifica delle canzoni sono coperte dai 12 pezzi di Showgirl, che è ovviamente primo anche nelle classifiche dei nuovi dischi di Spotify e copre tutte e 10 le posizioni della Top Songs Debut Global e della Top Songs Debut USA della piattaforma. I pezzi più ascoltati: The Fate of Ophelia (che è in assoluto la canzone più ascoltata sia in un giorno, sia nella prima settimana in tutta la storia della piattaforma) seguita da Opalite, Elizabeth Taylor e Father Figure.

In Italia l’album è entrato al numero uno, ma nella classifica dei singoli The Fate of Ophelia si è fermata al numero 6: le prime cinque posizioni sono coperte da pezzo di Olly (Questa domenica con Juli al numero uno) ed Ernia.

A livello mondiale, secondo i calcoli dell’etichetta Republic The Life of a Showgirl ha venduto 5,5 milioni di copie equivalenti (quindi fisiche + streaming) nella prima settimana.

Al successo del disco ha contribuito anche la strategia messa in piedi da Swift. Non ha pubblicato a stretto giro versioni contenenti canzoni inedite, come ha fatto in passato, ma ha inondato il mercato di varianti di Showgirl con copertine alternative e vinili di colore diverso, tracce dell’album in versione acustiche e demo, download a prezzo scontato per brevi periodi (4,99 dollari su iTunes). Si contano 34 diverse versioni del disco di cui 27 fisiche (18 CD, un formato che evidentemente va ancora tra i suoi fan, 8 vinili e la cassetta) e sette in download a pagamento.