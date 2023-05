È ufficiale: il nuovo batterista dei Foo Fighters è Josh Freese

Il nuovo batterista dei Foo Fighters è Josh Freese. La band lo ha rivelato durante la diretta su Veeps Preparing Music for Concerts, dove la band prova nel suo studio californiano 606 alcune canzoni che porterà in tour.

I Foos lo hanno svelato con uno loro tipico sketch. I cinque musicisti della band sono in studio che cazzeggiano, strumenti alla mano. Qualcuno bussa alla porta: è Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers. È il lui il nuovo batterista? No, è venuto a chiedere di spostare un auto che blocca la sua.

Entra quindi un altro batterista: sarà quello buono? È Tommy Lee, ma in studio solo per portare cibo. Bussano di nuovo: è Danny Carey dei Tool, che mostra agli amici i suoi cani. Finalmente il colpo di scena: la camera inquadra improvvisamente Josh Freese che è sempre stato lì, seduto alla batteria, e che chiede: scusate ragazzi, possiamo suonare un paio di pezzi?

Il nome di Freese girava da tempo come sostituto di Taylor Hawkins, specie da quando si era liberato dagli impegni con Offspring e Danny Elfman. Amico sia di Hawkins che di Dave Grohl, è uno dei batteristi rock più richiesti al mondo e ha suonato fra i tanti, con Nine Inch Nails, A Perfect Circle, Devo, Replacements, Sting, Weezer, Vandals.

Al momento di scrivere queste righe, la diretta Veeps è ancora in corso e non è chiaro se Freese si unirà ai Foo Fighters solo per il tour che inizierà la prossima settimana, un po’ come Steve Jordan nei Rolling Stones, o se è da considerare un membro della band a tutti gli effetti.