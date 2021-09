È ufficiale: i Fugees tornano sul palco

I Fugees tornano insieme, e stavolta è ufficiale.

Ms. Lauryn Hill, Wyclef Jean e Pras Michel hanno annunciato un tour per festeggiare i 25 anni del loro album The Score. Il primo live sarà oggi, il 22 settembre, in una secret location di New York. Gli altri show negli Stati Uniti, in Europa e in Africa. Trovate le date sotto.

«Mentre celebro i 25 anni con i Fugees, il mio primo ricordo è che abbiamo giurato che non avremmo fatto solo musica, ma saremmo stati un movimento», ha dichiarato Wyclef Jean. «Saremmo stati una voce per chi non è ascoltato, e in questi tempi difficili, sono grato ancora una volta che Dio ci abbia riuniti».

I biglietti saranno in vendita venerdì 24 settembre.

Le date:

09/22 – New York, NY @ TBA

11/02 – Chicago, IL @ United Center

11/07 – Oakland, CA @ Oakland Arena

11/12 – Los Angeles, CA @ The Forum

11/18 – Atlanta, GA @ State Farm Arena

11/21 – Miami, FL @ FTX Arena

11/26 – Newark, NJ @ Prudential Center

11/28 – Washington DC @ Capital One Arena

12/04 – Paris, FR @ La Defense Arena

12/06 – London, UK @ The O2

TBA – Nigeria @ TBA

12/18 – Ghana @ TBA