È ufficiale: Harry Styles e Zoë Kravitz si sposano

Harry Styles e Zoë Kravitz sono fidanzati, secondo quanto riportato da People. La rivista sottolinea che i due avrebbero condiviso la notizia con “una cerchia ristretta”. La conferma arriva dopo un’indiscrezione pubblicata la scorsa settimana da Page Six.

I rappresentanti di Styles e Kravitz non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Rolling Stone.

La coppia era stata avvistata insieme per la prima volta la scorsa estate, tra uscite a Roma e Londra. Styles, 32 anni, ha trascorso molto tempo tra le due città dopo la conclusione del suo lungo tour, Love on Tour, nel 2023. «Era il momento di fermarmi un attimo e dedicarmi ad altre aspetti della mia vita», ha raccontato all’inizio di quest’anno a The Sunday Times Magazine. Tra queste, apparentemente, anche il tempo trascorso con Kravitz, 37 anni.

A marzo, Styles ha pubblicato il suo quarto album in studio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Il disco esplora la percezione di sé e le relazioni interpersonali. In un’intervista con Zane Lowe per Apple Music, il musicista ha spiegato come la sua prospettiva sia cambiata dopo aver compiuto trent’anni.

«È come essere davvero vulnerabili con qualcuno, condividere l’esistenza con una persona. Avere il tempo di fermarsi, valutare tutto e guardare la propria vita dall’alto, chiedendosi: “Cosa voglio davvero?”», ha detto Styles. «Ho tutte queste cose intorno a me continuamente. È difficile accoglierle davvero senza fare spazio».

Guardando ai prossimi cinque anni, ha aggiunto: «Voglio sentirmi realizzato e avere relazioni sane con le persone. Voglio grandi amicizie. Voglio una famiglia. Voglio queste cose. Mi ha aiutato a chiedermi: cosa devo fare per creare lo spazio perché tutto questo accada? Non posso aspettarmi che succeda e basta».

Il matrimonio è un passo importante in questa direzione. Styles ha avuto diverse relazioni da quando è entrato sotto i riflettori, tra cui legami duraturi con Olivia Wilde e Taylor Russell negli ultimi anni, sempre mantenuti estremamente privati. «Immagina di andare a un secondo appuntamento con qualcuno e dire: “Ok, c’è questa cosa, diranno questo, sarà assurdo, saranno cattivi, e non è reale… comunque, cosa vuoi mangiare?”», raccontava a Rolling Stone nel 2022, parlando della difficoltà di far entrare qualcuno nel suo mondo.

Il fidanzamento con Kravitz è il primo di cui il pubblico sia a conoscenza. In precedenza, Kravitz è stata sposata con l’attore Karl Glusman, ma i due si sono separati dopo meno di un anno di matrimonio. Nel 2023 si era poi fidanzata con Channing Tatum, ma la relazione si è conclusa prima delle nozze.

Nel frattempo, Kravitz ha continuato a espandere la sua carriera, firmando il suo debutto alla regia con il film Blink Twice, uscito nel 2024.

In quel periodo si poneva domande molto simili a quelle di Styles. «Ho dovuto davvero chiedermi: cosa voglio?», ha raccontato a Esquire nel 2024. «Per molto tempo ho pensato che ci fosse qualcosa di sbagliato in me», ha detto a proposito del fatto di non sentirsi portata ad avere figli. «Aspettavo che scattasse una sorta di interruttore nella mia testa, ma non è mai successo. Quando sei più giovane pensi: “Non posso avere figli, sono troppo giovane! Sarebbe folle”».

Da Rolling Stone US