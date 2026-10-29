È ufficiale, gli U2 a San Siro per due concerti a luglio 2027

Ora è ufficiale: il Greatest Show on Earth World Tour degli U2 farà tappa in Italia. Sono due i concerti annunciati nel nostro Paese, entrambi allo Stadio San Siro di Milano: il 5 e il 6 luglio 2027. In apertura ci saranno i Wolf Alice.

«The Greatest Show on Earth? Questa sì che è una bella sfida», dicono gli U2 in un comunicato. «Una provocazione che lanciamo tanto a noi stessi quanto a chiunque altro: provare a far vivere a tutti la serata più bella della propria vita. Un po’ uomini di spettacolo, un po’ sciamani, un’esplosione di colori, chitarre, basso e batteria senza freni, e canzoni a cui aggrapparsi. Perché se il pubblico ci sarà, noi ci saremo eccome».

La vendita dei biglietti avverrà in cinque fasi, con precedenza a chi è già iscritto al sito ufficiale e a chi farà il pre-ordine del nuovo album Carnaval De Luz che uscirà il 13 novembre:

Prevendita U2.com – gruppo A (“The Feedback Group”), dal 2 novembre ore 10 al 4 novembre ore 22

Prevendita U2.com – gruppo B (“The Hype Group”), dal 3 novembre ore 10 al 4 novembre ore 22

Prevendita Visa & preorder dell’album Carnaval De Luz, 4 novembre dalle ore 10 alle ore 22

Artist Presale, 5 novembre dalle ore 10 alle ore 22

Vendita generale dal 6 novembre alle ore 10 su U2.com e sul sito di Live Nation.

Il primo show europeo sarà a Stoccolma il 26 aprile, quando si sarà chiusa la parte del tour in America Latina. I due concerti in Italia chiuderanno la parte europea, ma si attende l’annuncio delle date in Spagna e soprattutto del grande finale in Irlanda, «non c’è nessun altro posto in cui vorremmo essere per festeggiare.»

26 aprile Stoccolma, Svezia – Strawberry Arena

28 aprile Stoccolma, Svezia – Strawberry Arena

5 maggio Parigi, Francia – Stade de France

8 maggio Parigi, Francia – Stade de France

27 maggio Lisbona, Portogallo – Estádio da Luz

5 giugno Amsterdam, Paesi Bassi – Johan Cruijff ArenA

6 giugno Amsterdam, Paesi Bassi – Johan Cruijff ArenA

18 giugno Londra, Regno Unito – Tottenham Hotspur Stadium

19 giugno Londra, Regno Unito – Tottenham Hotspur Stadium

30 giugno Berlino, Germania – Olympiastadion

5 luglio Milano, Italia – Stadio San Siro

6 luglio Milano, Italia – Stadio San Siro