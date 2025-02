È ufficiale, gli AC/DC tornano in Italia

È ufficiale, gli AC/DC torneranno in Italia nell’estate 2025. L’annuncio tanto atteso è arrivato: la band di Angus Young e Brian Johnson si esibirà domenica 20 luglio all’Autodromo di Imola.

Quella di Imola è annunciata come l’unica data italiana. Apriranno i Pretty Reckless. I biglietti saranno messi in vendita delle ore 11 di venerdì 7 febbraio. I bambini fino ai 6 anni di età potranno accedere gratuitamente. Dai 7 anni in su non sono previste riduzioni.

L’anno scorso gli AC/DC si sono esibiti alla RCF Arena di Reggio Emilia davanti a 100 mila persone circa. Il loro tour 2025 prevede 12 tappe in 10 Paesi tra cui per la prima volta l’Estonia. Torneranno a Edimburgo, in Scozia, Paese d’origine degli Young.