È ufficiale: Bono farà una sola data in Italia, il 13 maggio

È ufficiale: Bono porterà lo spettacolo teatrale Stories of Surrender in Italia. Smentendo le anticipazioni giornalistiche uscite a marzo, il cantante gli U2 non farà due date, ma una sola.

Bono porterà le storie e le canzoni tratte dal libro Surrender al Teatro San Carlo di Napoli sabato 13 maggio, «prima e unica data» specifica il promoter Live Nation chiudendo apparentemente a ipotesi di un secondo show.

I biglietti per la performance, presentata come «una serata di parole, musica e un po’ di follia», saranno messi in vendita dalle ore 10 di venerdì 21 aprile.

Bono sarà accompagnato da Gemma Doherty (arpa, tastiera, voce), da Kate Ellis (violoncello, tastiera, voce) e dal direttore musicale della serata e produttore Jacknife Lee. Lo spettacolo, informa Live Nation, sarà filmato e avendo luogo al San Carlo il pubblico è «incoraggiato a celebrare gli ambienti storici di questo leggendario teatro d’opera con l’invito a indossare abiti formali».

A questo link trovate il nostro pezzo sul libro Surrender, qui la recensione del disco degli U2 Songs of Surrender legato al volume, qui un’intervista a The Edge sulla genesi dell’album e qui un articolo sullo speciale girato a Dublino con David Letterman.