È ufficiale: Amadeus sarà direttore artistico di Sanremo per altri due anni

Amadeus sarà direttore artistico di Sanremo per altri due anni, nelle edizioni 2023 e 2024. Lo riporta Repubblica: la decisione è stata presa oggi dopo un incontro tra l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, il direttore del Prime Time Stefano Coletta e lo stesso Amadeus.

«Sono felice e onorato della proposta, averla ricevuta adesso mi permette di lavorare da subito», ha detto il conduttore. «Non vedo l’ora di iniziare».

Della conferma di Amadeus si era già parlato nell’ultima conferenza stampa del festival, che quest’anno ha registrato dati d’ascolto impressionanti, i più alti dal 2000. «Ha condotto in modo perfetto», aveva detto Fuortes. «I risultati straordinari li conoscete, ma voglio citare il valore più straordinario, il successo che abbiamo avuto col pubblico più giovane. Giusto e naturale che sia così, perché la musica dovrebbe emozionare quel pubblico, ma non era scontato per Sanremo. Con questa edizione siamo arrivati a un punto da cui partire».

Sempre durante quella conferenza, Amadeus aveva spiegato che «fare Sanremo è un lavoro molto lungo, c’è bisogno di idee, di forza, di prendere le cose in maniera molto seria» e dato un consiglio al suo eventuale successore: «Non chiudere la porta della musica nuova».