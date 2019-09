È tornato Young Signorino

Lasciatosi alle spalle i problemini degli scorsi mesi, Young Signorino è tornato con un nuovo singolo, Burrocacao rosa. Potete vedere il video qui sopra.

Il brano, si legge nel comunicato stampa, è il primo anticipo del nuovo progetto discografico del rapper di Cesena. Sempre all’interno del comunicato, anche una guida alla visione del videoclip: «Un cammino. Sofferenza. Dolore. Allucinazione. La passione di Cristo diviene metafora. Mostra come l’uomo contemporaneo, ieri come oggi, rifiuti il diverso. Incapace di comprendere. Un viaggio distorto dalle emozioni, dalle urla, dagli applausi, dall’amore, dall’odio. Un breve racconto di un uomo solo in un mondo di uomini». Buona visione