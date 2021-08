È tornato The Weeknd: ascolta il nuovo singolo ‘Take My Breath’

The Weeknd ha pubblicato Take My Breath, canzone e video. È il primo estratto dal nuovo album, il seguito di After Hours. Il pezzo è prodotto e scritto tra gli altri da Max Martin.

Diretto da Cliqua, il video è stato ritirato dai cinema Imax, dove doveva essere mostrato, perché potrebbe causare crisi epilettiche per via delle luci stroboscopiche che si vedono nelle scene ambientate in un club. In un’altra scena, il cantante prende dell’ossigeno da una mascherina che gli porge un’amante. Alla fine del video The Weeknd rimane letteralmente senza fiato.

Video e testo sembrano usare come metafora la pratica sessuale del soffocamento. “È come un sogno / Quel che prova con me / le piace spingersi al limite”, dice la canzone. “La sua fantasia mi va bene / E improvvisamente lei dice: toglimi il mio respiro / e fallo durare per sempre / Fallo ora o mai più”.

Take My Breath è la canzone di cui è stato mostrato un teaser all’inizio della settimana in uno spot della squadra femminile di atletica presente alle olimpiadi di Tokyo.

In un’intervista rilasciata a GQ, The Weeknd ha detto che il sound del nuovo album sta da qualche parte «fra Quincy Jones, Giorgio Moroder e la colonna sonora del party più figo che hai fatto in vita tua». Per Abel Tesfaye in ballo c’è anche una serie HBO chiamata Euphoria di cui sarà protagonista, co-autore e produttore esecutivo.