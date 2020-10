È tornato Kendrick Lamar

Kendrick Lamar è tornato. Il suo rap super agile è abbinato alla vocione di Busta Rhymes e a un campionamento del giovane Michael Jackson in Look Over You Shoulder. La canzone di Busta Rhymes prende il titolo dalla frase ripetuta dal re del pop in I’ll Be There dei Jackson 5, il singolo del 1970 che si sente all’inizio del pezzo.

Look Over You Shoulder è tratta dal nuovo album di Busta Rhymes Extinction Level Event 2: The Wrath Of God. Uscirà domani e conterrà altre collaborazioni notevoli, tra cui quelle con Mariah Carey, Anderson .Paak, Q-Tip, Chris Rock (che Lamar cita in Look Over Your Shoulder), Ol’ Dirty Bastard, Rakim, Mary J Blige (trovate qui sotto tracklist e featuring).

Oltre all’abum, a mezzanotte uscirà anche un corto di Busta Rhymes legato a un’altra canzone dell’album, Czar feat. M.O.P.