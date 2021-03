È tornato Caparezza: guarda il video di ‘Exuvia’

Si chiama Exuvia il singolo che Caparezza ha pubblicato oggi. La canzone dà il titolo all’album che il rapper pubblicherà il 7 maggio.

«L’exuvia è ciò rimane del corpo di alcuni insetti dopo aver sviluppato un cambiamento formale», spiega Caparezza. «Un calco perfetto, talmente preciso nei dettagli da sembrare una scultura, una specie di custodia trasparente che un tempo ospitava la vita e che ora se ne sta lì, immobile, simulacro di una fase ormai superata».

«Sulla copertina c’è un simbolo che rappresenta il passaggio da una condizione attuale (cerchio grande) a una futura (cerchio piccolo) attraverso una serie di spirali (simbolo di morte e rinascita in gran parte delle culture). La mia Exuvia è dunque un rito di passaggio in 14 brani, il percorso di un fuggiasco che evade dalla prigionia dei tempi andati per lasciarsi inghiottire dalla selva e far perdere le proprie tracce».

L’album è prodotto da Caparezza e mixato da Chris Lord-Alge. Ecco la copertina: