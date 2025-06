È tornata la ‘Maledetta rabbia’ di Blanco: il video

È uscito il secondo singolo del nuovo corso di Blanco. Dopo Piangere a 90, in cui il cantante diceva di non aver firmato per fare “una vita in diretta”, è arrivata Maledetta rabbia, che ha tutta l’aria di essere una canzone d’amore (ritmata però) in mezzo al caos provocato dal successo. “Senza te” canta Blanco “non c’è normalità, vivo solo da rockstar”.

Prodotta da Michelangelo, la canzone sembra un ritorno al passato di Blanco dopo certi pezzi molto sentimentali. Il video diretto da Francesco Lorusso per Broga’s è una sorta di sequel di quello di Piangere a 90. Se quello ammiccava a Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, questo è ispirato a Paura e delirio a Las Vegas di Terry Gilliam.

«Abbiamo provato in tutti i modi a far del male a Blanco, ma è indistruttibile», dicono i Broga’s che hanno scritto il video. Se quello di Piangere a 90 raccontava che cosa si prova a non sentirsi più se stessi pur volendo disperatamente tornare ad esserlo, quello di Maledetta rabbia racconta i tormenti sentimentali e non solo di un ragazzo che ha preso gusto anche a provare dolore.