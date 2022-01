È Taylor Swift l’ambassador del Record Store Day 2022. «Ne sono molto orgogliosa», ha detto. «I luoghi in cui andiamo a curiosare, esplorare e scoprire musica nuova e vecchia sono sempre stati sacri per me. I negozi di dischi sono così importanti perché aiutano a perpetuare e promuovere l’amore per la musica come passione».

In passato, oltre ad avere pubblicato edizioni in esclusiva per il Record Store Day, Swift ha sempre appoggiato i negozi di dischi, arrivando ad esempio a riservare a piccoli punti vendita indipendenti delle copie fisiche firmate e acquistabili solo lì.

«Ha mostrato il suo amore e il suo sostegno per i negozi di dischi indipendenti non solo supportando il nostro negozio in particolare durante i primi giorni bui della pandemia, quando ha donato direttamente per aiutarci a sostenere il nostro staff, ma anche guidandolo con entusiasmo e coinvolgendo i suoi fan anche in altri negozi di dischi indipendenti, luoghi che molti di loro hanno visitato per la prima volta alla ricerca dei suoi CD autografati», dicono ad esempio Anna Lundy e Doyle Davis da Grimey’s, negozio di Nashville.

I dischi di Swift sono fra i più acquistati al mondo in formato fisico. Nella classifica dei 10 dischi in vinile più venduti nel 2021 negli Stati Uniti, dove al primo posto c’è 30 di Adele, sono presenti ben tre suoi album: Red (Taylor’s Version) al terzo posto, Evermore al sesto, Folklore al nono.

Il Record Store Day cadrà quest’anno il 23 aprile. È tradizione che l’ambassador pubblichi un vinile ad hoc e anche Swift ovviamente lo farà. In passato sono stati ambassador Josh Homme, Ozzy Osbourne, Iggy Pop, Jack White, Chuck D, Metallica, Dave Grohl, St. Vincent, Run the Jewels, Pearl Jam, Brandi Carlile e Fred Armisen.