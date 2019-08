È successo per davvero: Jack White e Jack Black hanno inciso un pezzo insieme

Jack Black e Jack White hanno finalmente registrato un pezzo insieme. Non è ancora sicuro che si possa chiamare Jack Grey, come i più simpatici hanno scherzato molte volte, ma pare che la cosa sia successa per davvero.

A diffondere la notizia è stato Black, che durante la performance dei suoi Tenacious D domenica scorsa a Nashville ha detto alla folla: «Siamo andati a casa di Jack White oggi e abbiamo registrato una nuova canzone.» Lo riporta il quotidiano locale The Tennessean.

Pare che il duo composto dall’attore e da Kyle Gass abbia fatto tappa nello studio di Nashville dell’ex frontman dei White Stripes e insieme abbiano dato vita a un brano che verrà pubblicato per la Third Man Records di White.

A prova dell’incontro, poche ore fa i Tenacious D hanno pubblicato sui loro social una foto con White con la descrizione: “Abbiamo assunto un nuovo ragazzo del merchandise”, scattata appunto mentre White regge una maglietta dei Tenacious D. Non esiste ancora una data d’uscita, ma è già bello sapere che sia successo.