È successo: le t.A.T.u sono tornate a cantare insieme

Una storia travagliatissima quella delle t.A.T.u., duo russo finto lesbo che a inizi anni 2000 ha piazzato nelle classifiche globali diverse canzoni di successo, da All The Things She Said a Not Gonna Get Us passando per All About Us. Le due si erano poi separate più di dieci anni fa per «gravi divergenze interne al gruppo». Ma pochi giorni fa, il 3 settembre, Lena Katina e Julia Volkova sono tornate a esibirsi insieme sul palco dell’Ovion Show di Minsk. Ecco il video:

Diventate icone LGBT ormai vent’anni fa, le due si erano rivelate col tempo una furbesca operazione di marketing messa in piedi dal manager Ivan Šapovalov. Tutt’altro che lesbiche, una di loro negli anni ha pure rilasciato commenti omofobi alla TV russa. Cliccate qui per leggere la loro storia. Qui sotto, invece, il video del loro singolo più famoso, All The Things She Said: