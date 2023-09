È successo: gli ‘NSync hanno pubblicato un nuovo brano

News Musica

Roger Waters è stato accusato di antisemitismo da Bob Ezrin, il produttore di 'The Wall'

In un nuovo documentario titolato 'The Dark Side of Roger Waters' emergono nuove accuse al musicista da parte di suoi stretti collaboratori come Ezrin e il sassofonista Norbert Stachel che dice: «Mi hanno consigliato di non reagire ai commenti per non perdere il lavoro»