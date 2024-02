È stato ritrovato il celebre basso Höfner rubato a Paul McCartney

È stato ritrovato dopo oltre 50 anni il vecchio Höfner di Paul McCartney. È considerato il basso più importante della storia poiché usato per creare e registrare decine di classici dei Beatles.

Nel 2018 era stata lanciata la campagna Lost Bass Project per scoprire che fine avesse fatto lo strumento. E proprio Lost Bass Project ha annunciato che l’Höfner 500/1 del 1961 è stato ritrovato. McCartney ha confermato in un comunicato d’esserne tornato in possesso. Lo stesso Macca, annuncia il sito ufficiale del musicista, lo ha autenticato ed è «incredibilmente grato nei confronti di tutte le persone coinvolte».

Lo strumento era stato rubato da un furgone il 10 ottobre 1972 nella zona di Notting Hill a Londra. Assicurandone l’anonimato, i tipi del Lost Bass Project hanno rintracciato sia il ladro, sia il proprietario del pub di Notting Hill a cui aveva venduto il basso. «Siamo riusciti a stabilire cosa è successo dopo, chi aveva il basso, cosa ne è stato fatto», scrive il Lost Bass Project.

Dopo la pubblicazione a settembre 2023 di un articolo, «una persona che vive sulla costa meridionale dell’Inghilterra si è ricordata di un vecchio basso che aveva in soffitta. L’ha tirato fuori e si è resa conta di quel che aveva. Nel giro di pochi giorni lo strumento è tornato nelle mani di Paul McCartney».

L’Höfner 500/1 è stato ritrovato in buone condizioni. McCartney lo ha comprato nel 1961 ad Amburgo e lo ha usato nei primi due album dei Beatles, registrando pezzi come Love Me Do e She Loves You. «Ha ancora la custodia originale», fanno sapere i tipi del Lost Bass Project. «Avrà bisogno di qualche riparazione affinché si possa tornare a suonarlo, ma niente che un team di professionisti non possa fare».