È stata trovata in una soffitta una cassetta di Ozzy Osbourne del 1980

È stata ritrovata una cassetta del 1980 contenente alcune registrazioni di Ozzy Osbourne. A ritrovarla nella soffitta di casa sua è stato David Jolly, all’epoca amico del cantante, negli anni in cui era stato allontanato dai Black Sabbath e stava cercando di ripartire con un progetto solista.

La cassetta era stata registrata nel gennaio 1980 a Ilketshall, una piccola cittadina nel Suffolk, quando Ozzy e i suoi musicisti avevano trascorso alcune settimane a provare in quella zona. Jolly lavorava nella stessa area e aveva stretto amicizia con il cantante. Prima di andarsene, Ozzy gli aveva dato la cassetta, che Jolly aveva poi riposto in una valigetta e dimenticato in soffitta. L’ha ritrovata dopo la morte di Ozzy, lo scorso luglio.

La cassetta si intitola Ozzie Last Day e contiene 12 minuti di musica, registrata da Osbourne insieme a Randy Rhoads alla chitarra e Bob Daisley al basso. Nelle registrazioni si sentono i musicisti durante le prove, mentre suonano il materiale da cui in seguito avrebbe preso forma Blizzard of Ozz, il primo disco da solista di Ozzy.

Ozzy Osbourne tape found after 46 years

Come riportato da Sky News, Bob Daisley ha confermato che la registrazione è vera. «Ho riconosciuto subito la voce di Ozzy», ha detto. «Non ricordo se stavamo facendo un’audizione a un batterista o se stavamo solo suonando». La cassetta risale a prima che arrivasse il batterista Lee Kerslake. Era un momento complicato per Ozzy, doveva ripartire da zero dopo la rottura con i Black Sabbath.

Jolly ha raccontato di aver passato diversi giorni con Ozzy in quel periodo. «Anche se aveva la reputazione di essere una persona selvaggia, lo trovai un tipo molto tranquillo», ha detto. Ricorda Ozzy come qualcuno che amava andare nei pub locali, una persona “naturalmente divertente”, molto diverso dall’immagine pubblica del Principe delle Tenebre.

Tuttavia non è la prima volta che vengono scoperte registrazioni di Osbourne che sembravano andate perse. L’anno scorso, Jim Simpson, il primo manager dei Black Sabbath, aveva rivelato di voler pubblicare le demo registrate dalla band nel 1969 agli Zella Studios di Birmingham, quando si chiamavano ancora Earth invece che Black Sabbath. La raccolta avrebbe dovuto intitolarsi Earth: The Legendary Lost Tapes, ma la pubblicazione era stata bloccata da Sharon Osbourne, che aveva minacciato azioni legali contro Simpson contestando la proprietà delle registrazioni.