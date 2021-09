E se i Fugees tornassero insieme?

La notizia è una di quelle che fanno drizzare le antenne: i Fugees, ovvero Lauryn Hill, Wyclef Jean e Pras Michel, starebbero per tornare insieme.

A lanciare la bomba è il Sun, che ha avuto le indiscrezioni da un insider discografico: «È la reunion che nessuno ha mai creduto potesse accadere, ma sembra che ora ci siamo».

I tre potrebbero tornare insieme per celebrare i 25 anni del loro disco cult The Score, che conteneva tra le altre Ready Or Not e Killing Me Softly. Nel 2007, Pras aveva dichiarato: «Ci sono più possibilità di vedere Osama Bin Laden e George W. Bush in uno Starbucks a bere un caffè piuttosto che vedere la nostra reunion»· Negli anni ci sono state molte voci su un possibile ritorno del trio, sempre però naufragate. Qualche volta è successo, ma sempre per occasioni singole, come un breve live ai Bet Awards nel 2005.

Che sia la volta buona?