E se Backstreet Boys e Spice Girls facessero un tour insieme?

In un’intervista con BuzzFeed (ripresa da Just Jared), AJ McClean ha rivelato che si è parlato di portare i Backstreet Boys e le Spice Girls in tournée insieme.

Di più, il membro della boy band di I Want It That Way ha raccontato che i gruppi hanno mantenuto i contatti negli anni e ha soppesato le possibilità che un tour, praticamente il sogno dei fan del pop Nineties, possa davvero decollare: “Siamo rimasti molto amici con la maggior parte delle ragazze”, ha spiegato AJ. “A quei tempi eravamo in cima al mondo”.

E ancora: “Se mai accadesse, penso che potrebbe essere uno dei tour più massicci di sempre. La gente vorrebbe che anche noi e NSYNC ne organizzassimo uno”.

Quando gli è stato chiesto quanto fosse probabile, ha risposto in modo realistico. “Penso che ci sia un 30%, forse 20% di possibilità. Non credo che sia così alta”, ha affermato AJ. “Sono andati tutti avanti, stanno facendo le proprie cose. Ma non si sa mai”, ha concluso.

Anche se non ci sarà un tour congiunto, Mel B a gennaio aveva anticipato che per le Spice Girls ci sarebbero state news “molto molto presto”.