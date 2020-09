È questa la copertina del nuovo album di Bruce Springsteen?

È apparsa per breve tempo su un paio di siti di vendita online, Amazon UK (dove al momento di scrivere queste righe è ancora presente) e Nail City Record (dal quale è stata cancellata). È la copertina di quello che si presume sia il nuovo album di Bruce Springsteen. Non ci sono conferme ufficiali, che potrebbero però arrivare in giornata.

Il disco s’intitolerebbe Letter to You e dovrebbe uscire in ottobre. Amazon non specifica una data, Nail City Record indicava il 23 ottobre. Secondo NJArts, ci suonano tutti i membri della E Street Band. Qui sotto la copertina, che è una foto scattata nel 2018 da Danny Clinch a Central Park, e la tracklist pubblicate e poi ritirate.

Su Twitter, Little Steven dice o finge di non saperne niente: «Quale disco?», risponde a uno e a un altro, citando la faccenda del voto per corrispondenza, «Non saprei, per qualche strana ragione gli uffici postali non funzionano più tanto bene».

1 “One Minute You’re Here”

2 “Letter To You”

3 “Burnin Train”

4 “Janey Needs A Shooter”

5 “Last Man Standing”

6 “The Power Of Prayer”

7 “House Of A Thousand Guitars”

8 “Rainmaker”

9 “If I Was The Priest”

10 “Ghosts”

11 “Song For Orphans”

12 “I’ll See You In My Dreams”