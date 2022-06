È partito da Madrid il tour dei Rolling Stones: i video

È partito ieri sera dallo stadio Wanda Metropolitano di Madrid il tour per il sessantesimo anniversario dei Rolling Stones. La principale novità nella scaletta (vedi sotto) è rappresentata da Out of Time, un pezzo del 1966 (era nell’album Aftermath, quello di Under My Thumb, Lady Jane, Mother’s Little Helper) che la band non aveva mai suonato nel corso della carriera.

Ecco la “prima” assoluta della canzone, che Mick Jagger ha introdotto in spagnolo:

Gli Stones hanno aperto il concerto con un omaggio a Charlie Watts. Un collage di immagini del batterista ha infatti introdotto Street Fighting Man:

Tumbling Dice:

Beast of Burden:

Oltre a brani meno noti come Sad Sad Sad o la più recente Living in a Ghost Town, la band ha come sempre suonato soprattutto classici, tra cui Honky Tonk Women:

Keith Richards ha cantato Happy e Slipping Away, quest’ultima da Steel Wheels, 1989:

Start Me Up:

Paint It Black:

Sympathy for the Devil:

Mick Jagger ha anche fatto gli auguri a Ron Wood, che ieri ha compiuto 75 anni:

Lo show si è chiuso con la classicissima Satisfaction:

Scaletta (da setlist.fm):

Street Fighting Man

19th Nervous Breakdown

Sad Sad Sad

Tumbling Dice

Out of Time

Beast of Burden

You Can’t Always Get What You Want

Living in a Ghost Town

Honky Tonk Women

Happy

Slipping Away

Miss You

Midnight Rambler

Start Me Up

Paint It Black

Sympathy for the Devil

Jumpin’ Jack Flash

Gimme Shelter

(I Can’t Get No) Satisfaction