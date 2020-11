È online una raccolta fondi per sostenere ‘All Music Italia’

È online da pochi giorni una campagna di raccolta fondi per sostenere All Music Italia, il sito diretto da Massimiliano Longo. Online dal 2014, il portale si occupa soprattutto di musica italiana, con particolare attenzione per gli artisti emergenti e all’inizio della loro carriera. Ora, spiega la pagina del crowdfunding, rischia di chiudere: «A causa della crisi che attraversa il paese, da 7 mesi la pubblicità (unica fonte di mantenimento del sito) langue, questo rischia di portare una realtà indipendente come la nostra alla chiusura definitiva».

La campagna, che punta a raccogliere 10mila euro, servirà per «recuperare mesi di totale vuoto economico, e al tempo stesso di avere il tempo necessario per trovare nuovi investitori». La trovate a questo link.