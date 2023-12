È Natale: Mariah Carey, Ariana Grande e Jennifer Hudson hanno cantato insieme ‘Oh Santa!’

Mariah Carey ha fatto ai suoi fan un regalo di Natale anticipato: durante il suo concerto a New York, sabato, ha accolto sul palco Ariana Grande e Jennifer Hudson per eseguire per la prima volta dal vivo la loro Oh Santa!.

«Inaspettato ma sorprendente», ha detto Carey , anticipando ciò che sarebbe successo. «Abbiamo due angeli di Natale qui per cantare con me una canzone».

Il video:

Il brano è uscito nel 2010 cantato solo da Mariah e nel 2020 è uscito in una nuova versione insieme ad Ariana Grande e a Jennifer Hudson. Ariana Grande mancava dal palcoscenico da due anni. Negli ultimi mesi è stata impegnata sul set del film di Wicked, in cui interpreterà Glinda. La pellicola uscirà il prossimo novembre (2024).

Il video ufficiale di Oh, Santa!: