È nata la U2X Radio

Il lavandaio delle rockstar: «I più zozzi di tutti? Gli Slipknot»

«I loro vestiti erano ricoperti di birra, panna e sangue finto, e lasciati in una busta della spazzatura per giorni», dice Hans-Jürgen Topf, lo specialista della lavanderia on the road. Il 'New York Times' ha raccontato la sua storia