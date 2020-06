È morto Yohan, membro del gruppo K-Pop TST

Yohan, star del K-Pop e membro del gruppo TNT, è morto il 16 giugno. Aveva solo 28 anni. La notizia arriva da diversi quotidiani internazionali, ed è stata confermata dall’agenzia di management KJ Music Entertainment. «La famiglia di Yohan è in lutto», dice un comunicato stampa pubblicato da AllKPop, «e chiede a tutti, soprattutto ai giornali, di non speculare sulle cause della morte».

La popstar, all’anagrafe Kim Jeong-hwan, aveva iniziato la carriera in un altro gruppo K-Pop, i NOM, e poi è finito nei Top Secret, che si sono trasformati nei TST. Countdown, l’ultimo singolo del gruppo, è uscito a gennaio. La morte di Yohan si aggiunge alla lista di musicisti K-Pop scomparsi di recente come Sulli, Sei Minwoo e Goo Hara.