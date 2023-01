È morto Van Conner degli Screaming Trees

Musica

Erba, masturbazione, scosse e scazzottate: Mark Lanegan racconta la vita in tour

In un passaggio del libro 'Sing Backwards and Weep', che esce in Italia, il rocker offre uno spaccato di vita con gli Screaming Trees e ricorda l'incontro coi Nirvana. «Cerchi un bassista? Non posso più suonare con Kurt»