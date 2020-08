È morto Trini Lopez, il cantante di “If I Had a Hammer”

Aveva 83 anni Trini Lopez, musicista di Dallas, noto per i successi dei primi anni ’60 come If I Had a Hammer, ricordiamo la versione italiana di Rita Pavone, e Lemon Tree. Negli anni aveva anche progettato due modelli di chitarra per Gibson e aveva recitato in Quella sporca dozzina del 1967.

Lo riporta The Hollywood Reporter, che scrive che il musicista sarebbe morto a Palm Springs in seguito a complicazioni del coronavirus.

Il suo più grande successo è la cover di If I Had a Hammer, scritta da Pete Seeger e Lee Hays nel 1949. Una versione è arrivata al No. 1 in 36 paesi.

Diverse le celebrities che lo stanno ricordando sui social, tra tutti i Foo Fighters: «Oggi il mondo ha perso un’altra leggenda. Non solo Trini solo ha lasciato una sua bellissima eredità musicale, ma ha anche inconsapevolmente contribuito a creare il suono dei Foo Fighters sin dal primo giorno. Ogni album che abbiamo realizzato è stato registrato con una chitarra Trini Lopez del 1967. È il suono della nostra band, il bene più prezioso. Grazie Trini, mancherai a molti e sarai ricordato da tutti».