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È morto Del Casher, il chitarrista che ha contribuito a ideare il wah-wah

L’effetto trasformato in forma d’arte da Jimi Hendrix, e non solo, è stato realizzato negli anni ’60 chiedendosi se fosse possibile ottenere un suono di chitarra simile a quello “miagolante” e smorzabile di una tromba