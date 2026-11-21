Tommy Mars, storico tastierista di Frank Zappa, è morto. Aveva 75 anni.
La notizia è stata data da un altro compagno di band di Zappa, Arthur Barrow: «Sono triste di annunciare che Tommy Mars è morto. Un musicista fantastico e un ottimo amico. Riposa in pace».
Thomas Mariano, questo il suo vero nome, aveva iniziato a suonare fin da piccolo nella band della scuola e nel coro della chiesa, prima di laurearsi in educazione musicale al Julius Hart College con l’obiettivo di diventare insegnante di musica.
Mars ha affiancato Zappa dal 1977 al 1984, partecipando alla realizzazione di album come Sheik Yerbouti, Joe’s Garage e You Are What You Is.
Dopo aver lasciato la band di Zappa, Mars ha continuato a collaborare con alcuni dei musicisti incontrati in quegli anni, tra cui il chitarrista Steve Vai, con cui ha lavorato anche all’EP Alien Love Secrets del 1995.
Ha inoltre fatto parte di Banned From Utopia, formazione composta da ex collaboratori di Zappa nata per mantenere vivo il repertorio del compositore. Negli anni successivi si è dedicato anche all’insegnamento musicale, senza abbandonare del tutto l’attività dal vivo.