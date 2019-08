L’industria musicale italiana saluta uno dei suoi protagonisti, Tomaso Cavanna, morto ieri a 45 anni.

Per lungo tempo discografico (prima in Universal e poi in Sony Music), Cavanna era poi passato all’organizzazione eventi con la sua agenzia, Punk For Business, fondata nel 2014. Dal 2018 era CEO di Opossum, società che ha lavorato, tra gli ultimi progetti, anche al Jova Beach Party.

Le più sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutta la redazione di Rolling Stone.