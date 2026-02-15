È morto Tim Very, il batterista dei Manchester Orchestra

Tim Very, batterista dei Manchester Orchestra, è morto all’età di 42 anni.

La rock band di Atlanta, Georgia, ha annunciato la sua scomparsa in una dichiarazione condivisa sui social network il 14 febbraio. «L’intera famiglia dei Manchester Orchestra è devastata dall’improvvisa scomparsa di nostro fratello Timothy. Un essere umano amato da tutti e che abbiamo avuto la fortuna di conoscere in questa vita. Siamo ancora completamente increduli. Tim interagiva con chiunque con gentilezza e calore. La sua risata era contagiosa e faceva sentire subito meglio le persone. Il suo umorismo e la sua energia erano le fondamenta che tenevano insieme l’intero universo dei Manchester Orchestra», ha scritto la band.

Trovate qui il ricordo:

Very era entrato nei Manchester Orchestra nel 2011.