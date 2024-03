È morto Steve Harley, frontman dei Cockney Rebel

Steve Harley, cantante del gruppo glam rock britannico Cockney Rebel e della loro hit del 1975 Make Me Smile (Come Up and See Me), è morto all’età di 73 anni. La famiglia di Harley ha confermato la sua morte nel Suffolk, in Inghilterra, domenica in una dichiarazione (tramite il Guardian e sui social): “Siamo devastati nell’annunciare che il nostro meraviglioso marito e padre se n’è andato pacificamente a casa, con la sua famiglia al suo fianco. Gli uccellini del bosco che tanto amava cantava per lui. La sua casa è stata riempita dai suoni e dalle risate dei suoi quattro nipoti”.

Anche se la causa non è stata rivelata, Harley è deceduto appena un mese dopo aver annunciato che si sarebbe ritirato dal tour nel 2024 “a causa di un trattamento in corso contro il cancro”.

Nato a Londra, Harley si unì ai Cockney Rebel nel 1972, con l’LP di debutto della band The Human Menagerie che arrivò l’anno successivo. Dopo The Psychomodo del 1973 – coprodotto da Harley e Alan Parsons – un importante rimpasto di formazione portò la band a essere rinominata Steve Harley & Cockney Rebel nel 1975, lo stesso anno in cui il gruppo pubblicò quella che sarebbe diventata la loro canzone più duratura, Make Me Smile (Come Up and See Me).

Sebbene non sia stato un successo negli Stati Uniti (ha raggiunto solo il numero 96 nella Hot 100 negli USA, unica volta in cui la band ha toccato le classifiche americane), Make Me Smile è stata al numero uno nel Regno Unito, e nei decenni successivi è stato un successo coverizzato più di 100 volte da artisti come Duran Duran (come lato B del loro singolo The Reflex), Erasure, the Wedding Present e Suzy Quatro. Il brano è apparso anche in film come Velvet Goldmine e Full Monty.

Harley e i Cockney Rebel rimasero hitmaker oltreoceano prima di sciogliersi (temporaneamente) nel 1977. Harley poi intraprese una carriera da solista, rimettendo insieme anche il gruppo in alcune occasioni. L’ultimo album di Harley è stato Uncovered del 2020..

“Siamo davvero tristi di apprendere della scomparsa di Steve Harley”, hanno twittato domenica Orchestral Manoeuvers in the Dark. “La sua musica era decisamente e insistentemente non convenzionale. Testi e inflessioni vocali profondamente caratteristici”.

Il cantante degli Ultravox Midge Ure ha scritto: “Steve Harley era un vero ‘musicista lavoratore’. È stato in tournée fino a quando non ha potuto più andare in tour, suonando le sue canzoni per i fan vecchi e nuovi… Le nostre canzoni vivono più a lungo di quanto noi potremo mai”.

La famiglia di Harley ha aggiunto nella dichiarazione: “Per chiunque lo conoscesse, il suo cuore trasudava passione, gentilezza, generosità. E molto altro ancora, in abbondanza”.

Da Rolling Stone US