È morto Shane, il figlio di Sinéad O’Connor

È una notizia terribile quella che riguarda la cantautrice Sinead O’Connor: suo figlio Shane, di 17 anni, è morto. A comunicarlo è stata proprio lei sui suoi social. Il suo corpo è stato trovato dopo che la polizia lo aveva cercato per due giorni. «Il mio bellissimo figlio, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luce della mia vita, ha deciso di terminare la sua lotta terrena ed è ora con Dio. Che possa riposare in pace e che nessuno possa seguire il suo esempio» ha scritto Sinéad su Twitter:

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace:

— Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022