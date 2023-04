È morto Ryuichi Sakamoto

Ryuichi Sakamoto, celeberrimo compositore e produttore giapponese amatissimo per la sua sperimentazione elettronica, è morto all’eta di 71 anni. L’annuncio è stato dato sui social e il suo portavoce ha fatto sapere oggi che il maestro in realtà è mancato martedì. Sakamoto era malato da tempo e si stava sottoponendo a delle cure perché gli era stato diagnosticato un cancro per la seconda volta nel 2021.

Nato a Nakano nel 1952, Sakamoto ha studiato musica elettronica alla Tokyo University of Art e dopo la laurea ha formato la Yellow Magic Orchestra con Yukihiro Takahashi e Haruomi Hosono. Insieme a loro, negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta, ha gettato le fondamenta del synth pop e dell’elettropop. Ma è stato anche un grande autore di musiche da film: ne ha scritte oltre 45 da Merry Christmas, Mr. Lawrence (1983) a L’ultimo imperatore (1987, con David Byrne e Cong Su), per cui fu premiato con il premio Oscar. In entrambi i lungometraggi ha anche recitato, nel primo accanto a David Bowie. Sakamoto ha composto anche per Brian De Palma e, più recentemente, per Alejandro Gonzales Inàrritu, per il quale (con Alva Noto) ha composto la colonna sonora di The Revenant – Redivivo con Leonardo DiCaprio.