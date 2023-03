È morto Rudy Ruzza degli Statuto

È morto Rudy Ruzza, il bassista degli Statuto. A dare la notizia è la band su Facebook: «Nella notte è venuto a mancare Rudy. Non abbiamo parole, solo dolore».

Non è ancora nota la causa del decesso. Il manager del gruppo Francesco Venuto scrive, sempre su Facebook, che «Rudy Ruzza è sempre stato fatalista, e sull’argomento ci abbiamo sempre riso su. Appena avremo aggiornamenti su luogo e orari, li scriveremo sulla pagina degli Statuto».

In questa intervista Oskar ci raccontava i 40 anni di vita della band: «Dal 1992 a oggi, il nucleo fondamentale è rimasto quasi identico; io alla voce, Naska alla batteria, Enrico Bontempi alla chitarra e Rudy Ruzza al basso. E a essere sinceri non siamo così stupiti di essere durati 40 anni. L’idea di far arrivare la cultura mod a un massimo di persone è stata per noi un motore inesauribile, l’abbiamo vissuta come una missione, superando tutte le avversità professionali o economiche».