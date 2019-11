È morto Robert Freeman, storico fotografo dei Beatles

Aveva 82 anni Robert Freeman, artista dietro alcune delle cover più iconiche dei Beatles, morto ieri. Tra i suoi lavori più famosi le cover di With the Beatles, Beatles for Sale, Help! e Rubber Soul, oltre agli scatti del primissimo calendario Pirelli.

A ricordarlo lo stesso McCartney, che ha pubblicato sui suoi social la cover di With the Beatles: «Ci ha fatto la foto vicino a una finestra di un hotel in cui alloggiavamo. Ci avrà messo poco più di mezz’ora».

Paul on the sad passing of Robert Freeman: https://t.co/gbz3MtkPSR pic.twitter.com/BMUUVI8EVO — Paul McCartney (@PaulMcCartney) November 8, 2019

«Mi mancherà quest’uomo meraviglioso, ma non se ne andranno tutti i bei ricordi che ho di lui».