È morto Rick Derringer, celebre chitarrista e produttore

Rick Derringer, chitarrista, autore e produttore storico del mondo del rock, è morto lunedì. Aveva 77 anni.

La morte di Derringer è stata confermata dalla moglie Jenda e dall’amico Tony Wilson su Facebook: «L’eredità di Derringer si estende oltre la sua musica», ha scritto Wilson. «La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della musica. Mancherà profondamente ai fan, ai colleghi e ai suoi cari». Anche “Weird Al” Yankovic, che con Derringer ha lavorato parecchio specialmente negli anni ’80, si è unito al cordoglio: «Sono molto triste nel dire che il mio amico, la leggenda della chitarra rock Rick Derringer, è morto. Rick ha prodotto i miei primi 6 album e ha suonato la chitarra nelle mie prime registrazioni, compreso l’assolo di Eat It. Ha avuto un enorme impatto sulla mia vita e ci mancherà moltissimo».

Derringer è stato un vero e proprio viaggiatore del rock & roll, pubblicando una pletora di progetti da solista e collaborando con una serie di artisti nel corso dei suoi sei decenni di carriera. Ha lavorato a lungo con Johnny e Edgar Winter e ha collaborato con Barbra Streisand, Todd Rundgren, Alice Cooper, Meat Loaf, Kiss, Bonnie Tyler e Cyndi Lauper.

Nato il 5 agosto 1947, Derringer è cresciuto in Ohio, prima di trasferirsi appena oltre il confine di stato a Union City, nell’Indiana. Lì entra a far parte della sua prima band, i McCoys, e ancora adolescente raggiunge il primo posto in classifica con il gioiello garage pop Hang on Sloopy. Anche se la canzone ha trascorso solo una settimana al numero uno, è diventata un inno in Ohio, venendo adottata come canzone rock ufficiale dello Stato e suonata durante le partite dei Cleveland Guardians, Browns e Cavaliers. La marching band dell’Ohio State University suona regolarmente la canzone durante le partite di football dal 1965.

Nel 1973 Derringer pubblica il suo album di debutto da solista, All American Boy, che contiene il suo più grande successo da solista, Rock and Roll, Hoochie Koo, brano capace di entrare nella Top 40, raggiungendo la posizione numero 23 della Billboard Hot 100.

Per tutti gli anni Settanta e Ottanta, Derringer ha continuato a pubblicare album a suo nome e con il gruppo Derringer. Come strumentista, ha suonato in diversi brani degli Steely Dan (Show Biz Kids, Chain Lightning e My Rival) e ha contribuito all’album solista di Donald Fagen del 1982, The Nightfly. Ha anche suonato con Cindy Lauper in due dei suoi album da solista (True Colors e A Night to Remember) e nella sua band in tour.

Derringer ha lavorato spesso a progetti diretti dal cantautore e produttore Jim Steinman, tra cui successi come Making Love Out of Nothing at All degli Air Supply, Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler e Left in the Dark di Barbra Streisand. Derringer e Steinman hanno anche diretto l’album della colonna sonora della World Wrestling Federation del 1985, The Wrestling Album, con Derringer che ha notoriamente composto ed eseguito la sigla di Hulk Hogan, Real American.

Derringer ha continuato a produrre per tutti gli anni Novanta e nel nuovo millennio. Ha trascorso diversi anni in tournée con Ringo Starr & His All-Starr Band, e ha partecipato anche al tour Guitar Circus di Peter Frampton. Per quanto riguarda la sua produzione in studio, ha spesso lavorato a stretto contatto con la moglie Jenda, realizzando di tutto, dal blues elettrico alla musica cristiana contemporanea.

