È morto Richard Sterban degli Oak Ridge Boys. Aveva 83 anni. È scomparso a causa di complicazioni dovute a bronchite e polmonite. A marzo aveva rivelato di aver ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas.

Nato a Collingswood, New Jersey, ha conosciuto Joe Bonsall, futuro compagno negli Oak Ridge Boys, nell’ambiente della musica gospel. Cantavano assieme nei Keystones. Il gospel ha segnato i primi anni della carriera di Sterban. Alla fine degli anni ’60 ha fatto parte del gruppo J. D. Sumner and the Stamps e con loro nel 1971 è partito in tour con Elvis Presley. Nel 1972 ha lasciato la formazione per entrare negli Oak Ridge Boys. L’esperienza al fianco di Elvis ha lasciato in lui un segno profondo come ha raccontato nel libro del 2012 From Elvis to Elvira: My Life On Stage.

Prima di diventare star della musica country, gli Oak Ridge Boys erano anzitutto un gruppo gospel. La formazione, nata col nome di Oak Ridge Quartet, ha visto numerosi cambi di organico prima di arrivare alla line-up più celebre composta da William Lee Golden, Duane Allen, Sterban e Bonsall. Nel 1974 hanno pubblicato l’album omonimo, ma è stato con Y’all Come Back Saloon del 1977 che sono entrati nelle classifiche country. Paul Simon li aveva già notati e nel 1976 li aveva chiamati a fare i cori in Slip Slidin’ Away.

THE OAK RIDGE BOYS - Elvira

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A una serie di album e singoli di successo, tra cui una versione di Leaving Louisiana in the Broad Daylight di Rodney Crowell e la numero uno in classifica Trying to Love Two Women, è seguito il disco che li ha trasformati in protagonisti delle classifiche radiofoniche. Fancy Free del 1981 è stato un enorme successo country, doppio platino grazie a (I’m Settin’) Fancy Free e alla hit Elvira. Scritta da Dallas Frazier, quest’ultima è stata prima nella classifica country e quinta in quella pop. Nel 1982 ha fruttato agli Oaks un Grammy. È legata così strettamente legato al baritono di Sterban, gli “oom poppa mow-mow”, da sembrare quasi una sua canzone, nonostante la voce solista fosse quella dell’amico Bonsall, un tenore, la dimostrazione della forza espressiva della sua voce.

«Ho una voce talmente particolare che, quando tiro fuori una nota bassa o una parte solista, il risultato mi distingue dagli altri ragazzi», raccontava. «Il pubblico reagisce e la cosa mi fa stare bene. Mi fa pensare che forse sto facendo qualcosa nel modo giusto».

Nel 2015 Sterban è entrato nella Country Music Hall of Fame insieme agli Oak Ridge Boys. Il mese scorso aveva partecipato alla Medallion Ceremony a Nashville. Era membro col gruppo anche della Gospel Music Hall of Fame, un riconoscimento che condivideva con Presley. «Mai avrei immaginato quand’ero un ventenne che cantava con Elvis che un giorno sarei entrato nella stessa Hall of Fame in cui c’era lui. Non solo la Country Music Hall of Fame, ma anche la Gospel Hall of Fame. È una cosa che pochi possono dire».

Elvis Presley - Bosom Of Abraham #elvispresley #elvis

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Da Rolling Stone US.