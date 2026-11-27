Phil Barker, batterista dei Buzzcocks dal 1992 al 2006, è morto il 21 novembre sull’Isola di Wight, in Inghilterra. Aveva 65 anni e da cinque combatteva contro un tumore, di cui non è stata resa nota la natura. La notizia è stata data dalla band il 26 novembre.

«Siamo addolorati per la scomparsa di Phil Barker, il nostro batterista per tanti anni», si legge sul sito del gruppo. «Si è spento serenamente nel sonno sabato 21 novembre 2026 sull’Isola di Wight, dopo aver lottato per cinque anni contro il cancro. Lascia Deb, sua moglie da 26 anni». Il messaggio prosegue: «Phil era entrato nella band nel 1992 insieme al bassista Tony Barber, suo amico d’infanzia, per suonare con Pete Shelley e Steve Diggle. In quegli anni è stato fondamentale per il nostro successo, poi ha lasciato il gruppo all’inizio del 2006. Solo bei ricordi. Ci mancherà».

I Buzzcocks erano nati nel 1976 a Manchester per iniziativa di Pete Shelley e Howard Devoto, che lasciò la band già l’anno dopo. Il gruppo pubblicò tre album prima di sciogliersi nel 1981, per poi tornare insieme nel 1989 e far uscire il quarto disco, Trade Test Transmissions, nel 1993. È in quel periodo che Barker entra in formazione alla batteria, insieme al bassista Tony Barber. Con i Buzzcocks ha inciso cinque album. Shelley è morto nel 2018.

Steve Diggle lo ha ricordato sui social. «Ripenso ai bei momenti, Phil, sei stato un grande batterista», ha scritto. «Un pensiero a te, Debbie, e alla famiglia. Stasera suoniamo a St. Petersburg, in Florida, e dedicherò a te le canzoni e tutto il concerto, Phil».

Nel corso della carriera Barker ha registrato anche con Slaughter Joe e The Modern Folk Quintet, a volte con lo pseudonimo Phil Phuture, e negli anni Ottanta aveva suonato con i Lack of Knowledge. Più di recente era stato negli Stratford Mercenaries con Steve Ignorant, voce dei Crass, e nella punk band Dirt. Dopo la morte di Shelley i Buzzcocks hanno continuato a pubblicare musica e a suonare dal vivo.

Lo ha salutato su Facebook anche il negozio di dischi Triple A Records. «Siamo molto tristi per la scomparsa del nostro fantastico amico Philip Barker», hanno scritto. «Phil suonava la batteria nei nostri dischi preferiti dei Buzzcocks ed era un sostenitore appassionato e generoso del negozio. Oggi metteremo un po’ della sua musica ripensando alle sue visite sempre allegre. Riposa in pace, amico».

Tradotto da Rolling Stone US.