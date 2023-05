È morto Pete Brown, co-autore di ‘Sunshine of Your Love’ e ‘White Room’ dei Cream

È morto a 82 anni Pete Brown, poeta e cantante inglese che ha contribuito a scrivere alcune canzoni dei Cream come White Room, Sunshine of Your Love e I Feel Free. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato sulla sua pagina Facebook; la causa della morte è stata un cancro.

Il comunicato ripercorre la carriera di Brown dalle sue origini di poeta beat a fine anni ’50 al sold out show alla Royal Albert Hall a metà degli anni ’60 in cui si esibì con Alan Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti e Michael Horowitz. Ma è il suo lavoro con la First Real Poetry Band, in cui militava il chitarrista jazz John McLaughlin, a portarlo a collaborare con i Cream per i quali scrive I Feel Free – con il bassista Jack Bruce – brano di apertura della versione americana del disco d’esordio della band, Fresh Cream.

La collaborazione tra Brown e i Cream continua per altri due album nei brani Sunshine of Your Love, SWALBR, Politician, Deserted Cities of the Heart e Doing That Scrapyard Thing e White Room. «Jack aveva più o meno tutta la parte musicale di White Room e così abbiamo provato a metterci delle parole, ma non funzionavano», ha raccontato Brown in un documentario sul brano. «Così mi è venuto in mente questo poema che avevo scritto, un poema di otto pagine, e ho pensato che tagliando qua e là avrebbe potuto funzionare». Brown e Bruce hanno continuato a scrivere canzoni assieme dopo lo scioglimento dei Cream per oltre quarant’anni.

La famiglia di Jack Bruce ha twittato così nella giornata di sabato: «Siamo molto tristi di apprendere la morte di un caro amico e compagno di scrittura di Jack, Pete Brown, mancato la scorsa notte. Le nostre sincere condoglianze alla moglie Sheridan e a suo figlio, così come a tutta la sua famiglia e amici».