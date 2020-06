È morto Pau Donés, cantante degli Jarabe de Palo

Aveva 53 anni il musicista Pau Donés, leader degli Jarabe de Palo, morto in casa in seguito alle complicazioni di un cancro che lo aveva colpito anni fa. La famiglia ha ringraziato gli ospedali in cui è stato curato e ha chiesto “la massima privacy in questi tempi difficili”.

Pau era nato a Montanuy (Huesca), cresciuto a Barcellona, e aveva da poco pubblicato il suo quattordicesimo album da cui aveva appena estratto il primo singolo, Eso Que Tù Me Das.

Pau aveva iniziato la sua carriera prestissimo, a 15 anni, per poi raggiungere il successo con gli Jarabe de Palo nel 1996 con La Flaca, a cui sono seguiti 14 album con la band e molti altri successi come Bonito e Depende. Negli ultimi anni aveva raccontato la sua battaglia contro il cancro anche in un libro, 50 palos, uscito anche nel nostro paese. Qui sotto il ricordo di Jovanotti: «Conoscerti ed esserti amico è stato un grande regalo. Dove sei ora? Mi è difficile crederci».