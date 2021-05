È morto Nick Kamen, cantante e pupillo di Madonna

È morto il cantante e modello Nick Kamen. Aveva 59 anni, le cause non sono ancora note. La notizia arriva direttamente dal profilo Instagram dell’amico Boy George, che ha pubblicato una foto che li ritrae insieme.

Nato ad Harlow nel 1962, Ivor Neville Kamen ha iniziato la sua carriera nei primi anni ’80, quando faceva il modello. Diventa famoso con una pubblicità dei jeans Levi’s 501 – quella con Heard It Through the Grapevine di Marvin Gaye –, che gli permetterà di conoscere Madonna.

La popstar deciderà di fargli cantare un pezzo che aveva scritto con Stephen Bray, Each Time You Break My Heart, che nel 1986 ha scalato le classifiche di tutta l’Europa. L’anno successivo pubblica il suo primo disco, intitolato semplicemente Nick Kamen, e inizia la carriera discografica, che continuerà fino agli anni ’90. Kamen ha pubblicato quattro album di cui uno, Us, prodotto da Patrick Leonard, collaboratore di Madonna.