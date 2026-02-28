È morto Neil Sedaka. La notizia è stata data dalla famiglia: «Vera leggenda del rock’n’roll, fonte d’ispirazione per milioni di persone, ma soprattutto, almeno per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, un essere umano incredibile che ci mancherà profondamente». Non è stata resa nota la causa della morte. Sedaka aveva 86 anni.

Nato e cresciuto a Brooklyn, è stato autore per terzi, vedi ad esempio Stupid Cupid di Connie Francis, e uno dei grandi cantanti pop dei primi anni ’60, l’epoca compresa tra l’avvento dei giganti del rock’n’roll e la Beatlemania. È il periodo di hit influenzate dal doo-wop come Oh! Carol, Breaking Up Is Hard to Do o Next Door to an Angel.

Calendar Girl - Neil Sedaka (1966) Scopitone S-1062 [4K] [FTD-1400]

Guarda questo video su YouTube

Sedaka è entrato in crisi con l’avvento di una musica più giovanile, complessa e spregiudicata: «Sentivo la radio e mi chiedevo cosa fare. Non era più il tempo dei tra-la-la e dei do-be-do, di cui ero il re. Volevo adattarmi alla cultura del tempo». Anche grazie all’aiuto di Elton John, è riuscito a rilanciarsi negli anni ’70 godendo di un nuovo periodo di successo con canzoni pop più “adulte” tra cui Laughter in the Rain, Bad Blood, Love in the Shadows, oltre ai duetti con la figlia Dara.

Nel frattempo, altri pezzi scritti da lui tornavano in classifica come Love Will Keep Us Together di Captain and Tennille e la cover di Solitaire fatta dai Carpenters. Ha smesso di pubblicare album nel 2016, con I Do It for Applause.

Sedaka è stato molto popolare in Italia, con varie apparizioni che ne hanno fatto un volto famigliare al pubblico televisive. Ha inciso molte canzoni in italiano nell’epoca in cui le star anglo-americane pubblicavano pezzi nella nostra lingua per conquistare il nostro mercato. Le si trova raccolte in due album, Neil Sedaka Italiano e Neil Sedaka Italiano Volume 2.

«Il motivo per cui sono ancora qui dopo tanto tempo è che sono sempre riuscito ad alzare l’asticella, a reinventare Neil Sedaka, a evolvere e a crescere», diceva nel 2020. «Le mie canzoni mi sopravviveranno».

NEIL SEDAKA - LA TERZA LUNA HD

Guarda questo video su YouTube

Da Rolling Stone US.