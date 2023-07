È morto Monte Cazazza, l’artista a cui si deve il termine ‘industrial’

Monte Cazazza, compositore e artista americano pioniere della musica industrial, è morto a 68 anni dopo una lunga malattia.

A darne la notizia è stata una sua collega e collaboratrice, Meri St. Mary attraverso un tweet: «È con immensa tristezza e amore che ho dovuto lasciare andare Monte. Era molto malato, e provavo molto dolore. Sono abbastanza sollevata che questa parte sia finita, ma già mi manca!». La musicista ha poi aggiunto: «Ovunque sia adesso sono sicura che starà facendo i suoi soliti casini».

It is With immense sadness and Love I had to let Monte go. He was very ill & in pain so I take comfort in the fact that that part is over but I miss him already! Where ever it is we go off to I am certain He will be causing trouble in his own way RIP the One & Only Monte Cazazza pic.twitter.com/SWoOjqQHz8

— Meri St. Mary (@MeriStMary) June 30, 2023