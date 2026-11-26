È morto Michael Giles, batterista, cantante, co-fondatore dei King Crimson. A dare notizia del decennio avvenuto lunedì è l’etichetta discografica della band, la DGM, che non ha comunicato le cause della morte. Giles aveva 84 anni. «La sua originalità di Michael, la sua curiosità musicale e il suo impegno senza compromessi a favore della libertà creativa hanno messo in discussione le convenzioni e ispirato generazioni di musicisti in tutto il mondo», si legge in una dichiarazione dell’etichetta. «Lascia un’eredità musicale straordinaria. Il suo contributo unico all’evoluzione del progressive non sarà dimenticato».

Ha esordito coi Giles, Giles and Fripp, trio fondato nel 1967 a Bournemouth, la città in cui è nato il 1° marzo 1942. Con lui, il fratello Peter e Robert Fripp. Non è stato un esordio folgorante. Hanno inciso un solo album, The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp del 1968, con una batteria che dettava ritmi quasi marziali e lasciava intravedere solo a tratti le influenze jazz. Era pop-rock piuttosto convenzionale, ma conteneva già gli elementiche avrebbero dato vita, appena un anno dopo, alle avventure sonore dei King Crimson.

Peter Giles ha lasciato il gruppo nel novembre del 1968 per seguire la strada del praticantato in uno studio legale. Michael e Fripp hanno continuato a fare musica e hanno fondato i King Crimson con Greg Lake, che aveva suonato il basso con i Gods, e il polistrumentista Ian McDonald. In formazione c’era anche Peter Sinfield, che si occupava dei testi e delle luci in concerto. Il primo risultato è un album destinato a definire il progressive, In the Court of the Crimson King del 1969.

Con la nuova band Giles è riuscito a mettersi alla prova con parti di batteria più musicali, ora seguendo il sassofono e ora i riff. Il trip di 10 minuti The Court of the Crimson King prendeva il rock essenziale dei Giles, Giles and Fripp e lo arricchiva con flauto, Mellotron e armonie vocali. La batteria di Giles è più o meno la versione musicale dell’espressionismo ed esalta la componente drammatica delle parti. Giles ha citato tra le sue influenze Elvin Jones, il batterista di John Coltrane. Pete Townshend ha definito l’album «un capolavoro inquietante».

La band ha debuttato dal vivo nell’aprile del 1969 e a luglio si è esibita davanti a 650mila persone durante il concerto degli Rolling Stones a Hyde Park. Ma l’esperienza per Giles non è durata a lungo. Durante in tour negli Stati Uniti, lui e McDonald hanno lasciato il gruppo per formare un duo e Fripp ha assunto via via un controllo sempre più saldo sulla band. McDonald and Giles è uscito nel 1970, sulla scia dei Crimson. Fripp è poi riuscito a convincere il batterista a tornare a suonare come ospite nel secondo disco dei Crimson In the Wake of Poseidon, uscito sempre nel 1970. A parte l’album dal vivo Epitaph, che raccoglieva registrazioni del 1969, il rapporto di Giles col gruppo si è chiuso lì. Nei primi anni 2000 ha comunque partecipato alla 21st Century Schizoid Band, formazione che riuniva ex membri dei King Crimson, ma non Fripp.

Giles ha registrato con Leo Sayer, Kevin Ayers, Roger Glover, Neil Sedaka, Bryan Ferry e altri. Ha collaborato agli album degli ex compagni di band Greg Lake e Ian McDonald. Ha fondato la Michael Giles Mad Band, che ha pubblicato album nel 2009 e nel 2011. Nel 2001 è uscito Progress, un suo album solista registrato nel 1978, nel 2026 è stata pubblicata la compilation Shadows/Solo.

In un’intervista concessa nel 2019 a Rolling Stone, Giles rifletteva sull’eredità di 21st Century Schizoid Man: «Sapevo che stavamo facendo qualcosa di diverso, se non addirittura unico, mettendo insieme rock e jazz. Forse era più vicino a certa musica di Frank Zappa, non saprei. Ma la combinazione tra la voce di Greg, i testi di Pete Sinfield, l’hard rock e il free jazz ha reso tutto speciale e diverso da quello che si era sentito fino a quel momento».

Da Rolling Stone US.