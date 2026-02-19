È morto Matteo Agostinelli degli Yuppie Flu

È morto Matteo Agostinelli, chitarrista e cantante degli Yuppie Flu. Aveva 48 anni.

Agostinelli, anconetano d’origine, si è spento nella sua abitazione a Bologna, dove viveva oramai da lungo tempo. Lascia la moglie e due figli.

Con gli Yuppie Flu, band da lui fondata, ha suonato dal 1997 al 2009, per tornare poi nel 2021 con un EP. La band nella sua carriera aveva avuto anche ottimi riscontri all’estero, collaborando anche con la celebre Rough Trade Records e portando il suono dell’indie-rock italiano a livello internazionale.

Non sono ancora note le cause della morte.